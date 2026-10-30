Cerca e trova immobili
Segnalaci
Fashionchannel

Non la solita notte di Halloween

A Fuori di Zucca si celebra Samhain intorno al fuoco
Non la solita notte di Halloween
tvbcommunication
Non la solita notte di Halloween
A Fuori di Zucca si celebra Samhain intorno al fuoco

SAVOSA - Domani, sabato 31 ottobre, Fuori di Zucca festeggia Halloween con una serata speciale, che segnerà anche l’ultimo sabato di apertura del Villaggio. Un appuntamento diverso dalla classica festa di Halloween, dove scenografie suggestive, zucche intagliate, musica e bracieri accesi faranno da cornice a un momento ispirato alle antiche tradizioni celtiche.

Nel pomeriggio, la festa sarà dedicata soprattutto ai più piccoli, con l’intaglio delle zucche, il truccabimbi e racconti di fantasia.

Dalle 18.30 sarà possibile trascorrere la serata tra gli allestimenti a tema, l’esposizione di zucche intagliate nel giardino e il calore dei fuochi all’aperto.

Per l’occasione, su prenotazione, sarà proposto un aperitivo-cena a tema, con paurosi finger food, un gustoso piatto caldo e dolcetti da brivido. Il servizio sarà allestito al coperto, mentre chi preferisce godersi la serata all’aperto potrà accomodarsi negli angoli vicino ai bracieri, che resteranno accesi per tutta la serata. Per chi desidera cimentarsi personalmente nell’intaglio, sarà inoltre possibile acquistare una zucca e mettersi alla prova.

Musica, scenografie e piccole sorprese accompagneranno gli ospiti fino al momento conclusivo della serata: il rituale di Samhain, previsto intorno alle 22.00.

Della durata di circa 30 minuti, il rituale si ispira all’antica ricorrenza celtica che segnava il passaggio alla stagione più buia dell’anno e che è tradizionalmente associata alle origini di Halloween. Un momento da vivere insieme intorno al fuoco, per riscoprire il significato di una tradizione antica in un’atmosfera raccolta e suggestiva.

Un modo diverso di festeggiare Halloween, tra sapori autunnali, fuoco e tradizioni, per salutare insieme l’ultima serata di sabato di Fuori di Zucca.

Grandi e piccini che lo desiderano possono presentarsi con un abbigliamento a tema.

Info e prenotazioni su: www.fuoridizucca.ch

Moda, lifestyle e salute: tutti i giorni su www.fashionchannel.ch, da oltre 10 anni partner tio.ch

Iscriviti al nostro canale youtube, www.youtube.com/@youtubefashionchannel

Questo articolo è stato realizzato da fashionchannel.ch, non fa parte del contenuto redazionale.
festa per bambinihalloweenrituale di samhainzucche intagliate

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
La festa di Halloween in riva al Lago di Lugano
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 anni

La festa di Halloween in riva al Lago di Lugano

C'è Néza alla festa di Halloween dell'Espocentro
LIVE
BELLINZONA
1 anno

C'è Néza alla festa di Halloween dell'Espocentro

Sabato 26 settembre verrà inaugurato a Savosa il primo Pumpkin Village del Canton Ticino
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 mese

Sabato 26 settembre verrà inaugurato a Savosa il primo Pumpkin Village del Canton Ticino

Torna la Sagra della zucca
LIVE
CASTEL SAN PIETRO
1 sett
7

Torna la Sagra della zucca

ULTIME NOTIZIE FASHIONCHANNEL
Massaggio viscerale: ritrovare equilibrio e benessere partendo dall’interno
LIVE
ESTETICA IN VIDEO
2 gior

Massaggio viscerale: ritrovare equilibrio e benessere partendo dall’interno

Forfora da stress: consigli e rimedi da CRLAB Insubria
LIVE
FASHIONCHANNEL
3 gior

Forfora da stress: consigli e rimedi da CRLAB Insubria

Quando in Ticino c’era il mare
LIVE
FASHIONCHANNEL
4 gior

Quando in Ticino c’era il mare

Piquadro e Ducati: quattro zaini celebrano un secolo di storia
LIVE
FASHIONCHANNEL
6 gior

Piquadro e Ducati: quattro zaini celebrano un secolo di storia

La tua donna non ti chiede più nulla? Potresti essere già sul punto di perderla
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

La tua donna non ti chiede più nulla? Potresti essere già sul punto di perderla

Annalisa conquista le radio con Madame: «Amica» è già un successo
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

Annalisa conquista le radio con Madame: «Amica» è già un successo

La nuova magnetica: EVOS Parrucchieri firma il fascino AI 2026/27
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

La nuova magnetica: EVOS Parrucchieri firma il fascino AI 2026/27

ANTEPRIMA presenta COULISSE, la Wirebag che reinterpreta lo stile giapponese
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

ANTEPRIMA presenta COULISSE, la Wirebag che reinterpreta lo stile giapponese

Marco Mengoni apre a Milano un club senza smartphone: 26 serate live
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Marco Mengoni apre a Milano un club senza smartphone: 26 serate live

Io sono L’Italienne, l’eleganza italiana si reinventa a Lugano
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Io sono L’Italienne, l’eleganza italiana si reinventa a Lugano