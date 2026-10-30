Non la solita notte di Halloween

Dalle 18.30 sarà possibile trascorrere la serata tra gli allestimenti a tema, l’esposizione di zucche intagliate nel giardino e il calore dei fuochi all’aperto.

Per l’occasione, su prenotazione, sarà proposto un aperitivo-cena a tema, con paurosi finger food, un gustoso piatto caldo e dolcetti da brivido. Il servizio sarà allestito al coperto, mentre chi preferisce godersi la serata all’aperto potrà accomodarsi negli angoli vicino ai bracieri, che resteranno accesi per tutta la serata. Per chi desidera cimentarsi personalmente nell’intaglio, sarà inoltre possibile acquistare una zucca e mettersi alla prova.