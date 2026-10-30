Non la solita notte di Halloween
A Fuori di Zucca si celebra Samhain intorno al fuoco
A Fuori di Zucca si celebra Samhain intorno al fuoco
SAVOSA - Domani, sabato 31 ottobre, Fuori di Zucca festeggia Halloween con una serata speciale, che segnerà anche l’ultimo sabato di apertura del Villaggio. Un appuntamento diverso dalla classica festa di Halloween, dove scenografie suggestive, zucche intagliate, musica e bracieri accesi faranno da cornice a un momento ispirato alle antiche tradizioni celtiche.
Nel pomeriggio, la festa sarà dedicata soprattutto ai più piccoli, con l’intaglio delle zucche, il truccabimbi e racconti di fantasia.
Dalle 18.30 sarà possibile trascorrere la serata tra gli allestimenti a tema, l’esposizione di zucche intagliate nel giardino e il calore dei fuochi all’aperto.
Per l’occasione, su prenotazione, sarà proposto un aperitivo-cena a tema, con paurosi finger food, un gustoso piatto caldo e dolcetti da brivido. Il servizio sarà allestito al coperto, mentre chi preferisce godersi la serata all’aperto potrà accomodarsi negli angoli vicino ai bracieri, che resteranno accesi per tutta la serata. Per chi desidera cimentarsi personalmente nell’intaglio, sarà inoltre possibile acquistare una zucca e mettersi alla prova.
Musica, scenografie e piccole sorprese accompagneranno gli ospiti fino al momento conclusivo della serata: il rituale di Samhain, previsto intorno alle 22.00.
Della durata di circa 30 minuti, il rituale si ispira all’antica ricorrenza celtica che segnava il passaggio alla stagione più buia dell’anno e che è tradizionalmente associata alle origini di Halloween. Un momento da vivere insieme intorno al fuoco, per riscoprire il significato di una tradizione antica in un’atmosfera raccolta e suggestiva.
Un modo diverso di festeggiare Halloween, tra sapori autunnali, fuoco e tradizioni, per salutare insieme l’ultima serata di sabato di Fuori di Zucca.
Grandi e piccini che lo desiderano possono presentarsi con un abbigliamento a tema.
Info e prenotazioni su: www.fuoridizucca.ch
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