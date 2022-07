Alessia Marcuzzi dopo l’auto-esilio: «Ora sono pronta a ripartire»

ROMA - Una scelta che può sembrare difficile e sicuramente complicata: quella dell’auto-esilio. Alessia Marcuzzi ha deciso di prendere del tempo per se stessa e per la sua famiglia e per questo motivo ha messo in pausa la sua carriera televisiva. Un anno e più per riordinare le idee, fare chiarezza e scegliere con grande attenzione i programmi e le ambizioni per il futuro.