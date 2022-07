Hanks va quindi a illustrare il suo pensiero: «Il punto centrale della pellicola era: “Non avere paura”. Una delle ragioni per cui la gente non aveva paura di quel film era che io interpretavo un uomo gay. Ora abbiamo superato tutto questo, e non penso che la gente accetterebbe come autentico un uomo eterosessuale nel ruolo di un gay. Non è un crimine, non ci si deve lamentare se oggi la gente pretende qualcosa di più dal cinema in termini di autenticità».