Svenire alla prima del tuo spettacolo: «Sto bene, collo dolente e un livido sull'ego»

LONDRA - Mancavano solo 15 minuti al termine dello spettacolo ma, alla fine, Taron Egerton non ce l'ha più fatta.

Il giovane attore britannico, che ha interpretato Elton John nel film biografico “Rocket Man”, è infatti collassato al suolo esanime con un grande spavento per il pubblico presente in sala.

L'occasione era la prima di questo sabato del suo spettacolo teatrale, “Cock”, nel celebre Ambassadors Theatre a pochi passi dal Covent Garden di Londra. Con lui sul palco anche un altra giovane stella dello schermo britannico, Jonathan Bailey. Lo spettacolo è stato interrotto bruscamente ed Egerton è stato soccorso da un medico, presente in sala.

Dopo un attesa di circa 40 minuti, scrive l'Independent ripreso fra gli altri anche da People, il regista della pièce ha confermato le buone condizioni di salute dell'attore. In seguito lo spettacolo è andato avanti con un compagno di cast che è subentrato a fargli da sostituto.

A confermare l'accaduto è stato poi il diretto interessato: «Sto bene, ho un po' di mal di collo e un livido sull'ego, ma sto bene», ha postato su Instagram il 32enne che non ha affatto perso il senso dello humour, «ho pensato di dare alla faccenda un taglio positivo e sarebbe bellissimo se qualcuno che c'era scrivesse: "la sua performance era così elettrizzante che alla fine il suo corpo non ha retto". La verità è che in genere bisognerebbe fare tutto lo spettacolo e non solo tre quarti dello stesso, quindi tornerò sul palco con rinnovato vigore».