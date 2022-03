Musicista e quasi attore, oggi Jon Bon Jovi compie 60 anni

NEW YORK - Con la chitarra in braccio da 41 anni, sposato da 33, Jon Bon Jovi oggi compie 60 anni. Noto come front man del gruppo rock Bon Jovi, ha ottenuto e rifiutato diversi ruoli cinematografici. In un film, il primo in cui avrebbe dovuto recitare, era anche stato scelto come protagonista.

Ha iniziato a suonare quando aveva sette anni. Figlio di una Playboy Bunny di origini russe e tedesche e di un barbiere, nipote di siciliani trapiantati negli Stati Uniti, Giovanni Buongiovanni, in arte Jon Bon Jovi, è un artista pluripremiato di cui è atteso ancora un tour rinviato nel 2020 a causa del Covid.

Fondatore e cantante di una famosa band rock del New Jersey, i Bon Jovi, la sua carriera come musicista è iniziata grazie a un film in cui avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di protagonista, ma a cui non ha partecipato. All'inizio degli anni Ottanta, Jon si era infatti presentato ai provini per "Footloose", uscito nel 1984. Era piaciuto così tanto alla produzione che la Paramount aveva manifestato l'intenzione di cambiare la sceneggiatura e di rendere il film non la storia di un ballerino, ma di una stella del rock. Ispirato, forse, dal ruolo che avrebbero voluto assegnarli, aveva poi rifiutato la parte e si era dedicato completamente alla musica.

Anche se la sua carriera è poi sempre rimasta incentrata sul mondo musicale, il cantante ha comunque recitato in alcuni film e serie tv. Titoli più famosi: "Capodanno a New York" e "Sex and the city". I brani, invece, maggiormente ricordati ed elaborati con la band, e che sono stati anche raccolti nell’album "Greatest Hits" nel 2010, sono diversi, ma quelli che vanno citati sicuramente sono "It's my life", "Bed of roses", "Always" e "Livin' on prayer".