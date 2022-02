In queste ore Sean Penn è in Ucraina: sta girando un documentario

KIEV - In queste ore Sean Penn si trova in Ucraina, dove sta girando un documentario sulla crisi in atto. Il premio Oscar è nel Paese da una settimana e, secondo quanto confermato dalla società produttrice del film, sta documentando «sul campo» anche l'escalation cominciata ieri.

In precedenza Penn ha incontrati militari, giornalisti e varie figure dell'entourage del presidente Volodymyr Zelensky. Proprio dal suo ufficio arriva una nota che loda l'attore e regista, «venuto appositamente a Kiev per filmare gli eventi che stanno succedendo in Ucraina e per raccontare al mondo la verità sull’invasione russa del nostro paese. Sean Penn è tra coloro che sostengono l’Ucraina oggi. Il nostro paese gli è grato per aver mostrato un simile coraggio e una simile onestà. Un coraggio che molti altri non hanno, in particolare alcuni politici occidentali».