Vincete due biglietti per l'anteprima di “3/19” di Silvio Soldini

MASSAGNO - Come può cambiare la vita di una donna in carriera, sicura di sé e in rapida ascesa? Basta una fatalità, a un semaforo, nel cuore di una piovosissima notte milanese. Così Camilla (Kasia Smutniak) non potrà che mettere in discussione tutto quanto.

È questo “3/19” l'ultimo film di Silvio Soldini, coproduzione ventura film e Rsi, che proprio questa settimana sarà in concorso alle Giornate del cinema di Soletta. Quella successiva, invece, arriverà in Ticino e verrà proiettato in anteprima (e con il regista presente) martedì 25 gennaio alla Lux art house di Massagno.

