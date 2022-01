Più di 10 anni dopo l'ultimo urlo, “Scream” da giovedì è di nuovo in sala

LUGANO - Un coltello affilato e una maschera a teschio con la bocca distorta come il celeberrimo “Urlo” di Edvard Munch. Così la serie di pellicole thriller-horror “Scream” ha fatto epoca, influenzando in maniera indelebile l'immaginario pop a cavallo fra gli anni '90 e i primi 2000.

Ideata e diretta da Wes Craven, deceduto nel 2015, si ispira solo in parte alla cronaca (soprattutto al serial killer Danny Rolling) prendendo poi la piega vagamente soprannaturale e spaventosa tipica dei film di genere.

Dopo 4 pellicole e una serie televisiva, è tempo di tornare nella cittadina di periferia di Woodsboro. Già perché questo giovedì 13 gennaio nelle sale ticinesi arriva “Scream” che è - di fatto - il quinto capitolo della saga con ambia possibilità di reboot.

A dirigerlo, al posto del compianto Craven, una coppia di registi: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett per la produzione di Kevin Williamson (“The Vampire Diaries”, “Dawson's Creek”).

Tornano i volti storici della saga, ovvero Neve Campbell (Sidney), Courteney Cox e David Arquette affiancati da un cast di giovani nuove leve tra le quali spicca senz'altro Jack Quaid (“The Boys”, “Rampage”), Dylan Minette (il Clay Jensen di “Tredici”), Jenna Ortega (“You”, “Jane the Virgin”) e Melissa Barrera (“Club de Cuervos”, “Sognando new York - In the Heights”).

Paramount Pictures