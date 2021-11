Sbarcato a Milano, Bryan Adams è risultato nuovamente positivo al coronavirus

MILANO - Brutte notizie per Bryan Adams dopo il suo arrivo a Milano nel pomeriggio di ieri: il celebre cantautore canadese ha scoperto, dopo essere atterrato all'aeroporto di Malpensa, di essere positivo al coronavirus.

Lo ha annunciato lui stesso su Instagram. «Eccomi, sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo al Covid per la seconda volta in un mese. Quindi vado in ospedale. Grazie per tutto il vostro supporto». Adams è a Milano per il lancio del calendario Pirelli 2022, realizzato interamente con sue fotografie ad altre rockstar.

Adams è stato sottoposto a tampone, che ha dato esito positivo, visto che aveva un po' di febbre.