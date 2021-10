Nuova tappa svizzera per il tour di addio di Elton John

BERNA - Il cantante britannico Elton John sarà in concerto a Berna il 1° giugno 2022 nel quadro del suo Farewell Yellow Brick Road The Final Tour. Le date recentemente programmate all'Hallenstadion di Zurigo (1° e 2 luglio 2023) rimangono valide.

Dopo le delusioni dovute all'annullamento dei concerti, i fan verranno accontentati: nell'arco di due anni Elton John darà tre concerti in Svizzera. Secondo un comunicato odierno degli organizzatori, il 74enne vuole dire addio «nel miglior modo possibile» alle tappe che hanno significato così tanto per lui durante la sua carriera.

Questo ultimo tour porterà Elton John anche in città come Milano, Parigi e Londra, seguite da Nord America, Nuova Zelanda e Australia. I biglietti per il concerto nello stadio Wankdorf di Berna sono in vendita dal 2 novembre - i prezzi vanno dai 120 ai 290 franchi a seconda della categoria.