Phil Collins e i guai fisici: «È molto frustrante»

LONDRA - Phil Collins ha dichiarato di essere alle prese con seri problemi di salute, tanto da riuscire a malapena a reggere in mano la bacchetta della batteria e da essere costretto a cantare seduto nel corso dei suoi concerti.

Il 70enne ha spiegato alla Bbc che «è molto frustante» dover fare i conti con tanti guai fisici. Nel 2009 ha dovuto affrontare un intervento chirurgico alla schiena, poi ancora nel 2015 che ha lasciato strascichi sui suoi nervi. Inoltre Collins ha il diabete e si definisce «un po' provato fisicamente».

Sarà il figlio Nic a suonare la batteria nel tour di reunion dei Genesis, in programma in autunno. Potrebbe essere l'ultima apparizione sulle scene della leggendaria band: «Abbiamo tutti la nostra età e penso che dovremmo pensarci sopra» se continuare. «Almeno per me, non lo so se voglia ancora andare in tournée».