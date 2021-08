Un nuovo professore per il Locarno Film Festival

LOCARNO - Il Locarno Film Festival e l’Università della Svizzera italiana hanno scelto il nuovo “Professor for the Future of Cinema and Audiovisual Arts”, che concretizza e rafforza la sinergia tra il Festival e l’USI. Tra le 149 candidature è emerso il nome di Kevin B. Lee, docente di Crossmedia Publishing e co-chair del Masters Program in Artistic Research alla Merz Akademie di Stoccarda.

«Si tratta» spiega il Locarno Film Festival «di un profilo altamente riconosciuto a livello internazionale che ha una profonda esperienza in ambito culturale e cinematografico: accanto al percorso di studioso, Lee svolge infatti anche le attività di filmmaker e critico. In particolare, è molto noto il suo lavoro pionieristico sul formato del videosaggio, un genere ibrido tra pratica registica e critica cinematografica, con cui Lee ha saputo creare e condividere occasioni collettive di riflessione sull’audiovisivo e le immagini che ci circondano. Tra gli obiettivi che lo studioso si è posto accogliendo il nuovo incarico, vi è quello di espandere l’offerta formativa dell’USI in ambito mediale, promuovendo un nuovo utilizzo di media audiovisivi da parte di studenti e studentesse, che potranno creare in prima persona contenuti didattici legati alle immagini in movimento».

Il Rettore dell'USI Boaz Erez ha commentato: «Grazie al reclutamento di Kevin B. Lee, l’USI e il Locarno Film Festival saranno in grado di rispondere alle attuali sfide di un settore dinamico e innovativo, cogliendo le opportunità che esse dischiudono. La competenza, il dinamismo e l’impegno del Prof. Lee saranno messi a frutto dell’USI, del Festival e di tutto il territorio ticinese. Con questa cattedra approfondiamo la collaborazione con il Festival e rafforziamo la presenza dell’USI a Locarno».



Da parte sua, Lee ha affermato: «Sono grato all’Università della Svizzera italiana e al Locarno Film Festival per avermi incaricato di questo ruolo unico ed emozionante. Nei 15 anni in cui ho prodotto videosaggi ho potuto essere testimone di come lo studio del cinema, in un contesto mediatico allargato, porti a nuove intuizioni e innovazioni. Sono quindi entusiasta di poter lavorare con i miei colleghi e studenti per esplorare il mondo del cinema e contribuire così al suo futuro»



Il professor Kevin B. Lee verrà ufficialmente presentato al pubblico del Locarno Film Festival giovedì 5 agosto alle ore 9 al Forum @Rotonda by la Mobiliare. Con lui saranno presenti il Rettore dell’Università della Svizzera italiana Boas Erez, e, per il Locarno Film Festival, il Presidente Marco Solari, il direttore artistico Giona A. Nazzaro e il direttore operativo Raphaël Brunschwig.