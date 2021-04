Cardi B fa rivelazioni bollenti sul suo duetto con Offset

NEW YORK - Sono rivelazioni bollenti quelle che Cardi B ha condiviso in merito alla registrazione di "Um Yea", la canzone del 2017 in cui ha duettato con il marito Offset. In una breve registrazione audio pubblicata lunedì su Twitter, la 28enne non ha risparmiato i dettagli dell'intesa scattata in studio con il rapper.

«Non vorrei raccontarvi questa storia strana, falsamente romantica e imbarazzante, ma, ehm, mi ricordo quella volta in studio con Offset quando stavamo facendo "Um Yea", la canzone che io e lui abbiamo insieme», esordisce Cardi nell'audio. «E, mentre faceva la canzone e così via, continuava a guardarmi e a sorridere e, m***a, mentre faceva la canzone e allora gli ho detto che volevo essere nella canzone quindi ho iniziato a scrivere i miei versi e così via e lui mi guardava tipo "Oh, m***a, ragazza"».

Il racconto si chiude con la rivelazione di quanto avvenuto «subito dopo» quegli sguardi bollenti in studio: «Abbiamo sc****o. Abbiamo sc****o subito dopo», non può esimersi da far sapere la cantante.

Cardi B e il rapper 29enne hanno iniziato a frequentarsi e si sono sposati proprio nell'anno in cui è uscita "Um Yea". Insieme hanno una figlia, Kulture Kiari Cephus, nata nel 2018.