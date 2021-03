Joe Exotic sta divorziando dal marito

LOS ANGELES - Joe Exotic, vero nome Joe Maldonado-Passage, starebbe divorziando dal marito Dillon Passage. La stella della docuserie di Netflix “Tiger King” non avrebbe però fretta di condurre la pratica, come riportato dal portale americano TMZ che ha pubblicato una mail dello stesso Joe: «Questa situazione è stata dura per entrambi», ha confermato l'allevatore di felini.

Il 58enne, lo ricordiamo al momento si trova in carcere per scontare 22 anni di carcere per diversi capi d'imputazione tra i quali la cospirazione per omicidio. I due si erano sposati nel 2017.

Suo marito, che ha 25 anni, ha confermato la notizia della separazione: «Non è stata una decisione facile, ma entrambi sappiamo che questa situazione non può continuare. Resterà nella mia vita, e continuerò a supportarlo, durante le sue future battaglie legali, affinché possa migliorare la sua condizione».