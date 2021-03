Addio a George Segal

WASHINGTON - L'attore americano George Segal, nominato all'Oscar come miglior non protagonista nel 1967 per la sua interpretazione in "Chi ha paura di Virginia Woolf", è morto ieri in California all'età di 87 anni.

Segal è deceduto «per complicazioni dovute a un intervento chirurgico di bypass cardiaco», ha detto la moglie Sonia in una dichiarazione alla rivista hollywoodiana Deadline.

Segal aveva vinto un Golden Globe per il suo ruolo in "Un tocco di classe" (1973) con Glenda Jackson. Era noto anche per i suoi ruoli in televisione, principalmente nelle sitcom: dal 2013 interpretava il ruolo di Albert 'Pops' Solomon in 'The Goldbergs'.