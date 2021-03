Alessandro Borghese, diario social di un malato di Covid-19

MILANO - Da qualche giorno Alessandro Borghese sta tenendo un "diario social", con il quale aggiorna i fan sul suo stato di salute dopo essersi ammalato di Covid-19.

La sua ultima apparizione pubblica risale a una settimana fa: il 1o marzo aveva raccontato di essere stato a Trento per registrare una puntata del suo show televisivo "Quattro ristoranti".

«Niente febbre per il momento...che dire...sono tutto acciaccato, ossa rotte...la testa che mi gira...» ha afferma Borghese, che solo il giorno prima, dalle profondità del suo «bunker segreto», scriveva: «Oggi è il quarto giorno — aveva esordito ieri —. Sto un po’ meglio ho le ossa meno rotte, non ho più questa febbre particolare che ti butta al tappeto per giorni di fila. Non sono in formissima, però sto un pochino meglio. Volevo dirvelo. Da qua dentro non si esce per i prossimi 4 o 5 giorni e facciamocene una ragione. Sto facendo una scorpacciata di documentari: tartarughe, squali, savana… tutto quello che c’è».