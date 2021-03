A Sanremo è la serata dei duetti e di Lucio Dalla

SANREMO - Sanremo, Lucio Dalla, i Negramaro. Un filo invisibile a legarli. Il 4 marzo, serata delle cover al festival, l'Ariston non poteva dimenticare l'omaggio al folletto bolognese, nato proprio oggi nel 1943 e data che dà il titolo al capolavoro "4 marzo 1943", presentata a Sanremo esattamente cinquant'anni. Lo fa affidandosi al gruppo capitanato da Giuliano Sangiorgi, legato a sua volta a questo giorno.

«La richiesta ci è arrivata da Amadeus, ma il 4 marzo è una data da ricordare anche per noi: sedici anni fa usciva l'album Mentre Tutto Scorre, che è stato l'inizio di una grande storia. La nostra - racconta Sangiorgi -. Il 4 marzo è stata anche la data in cui ho ripreso a cantare dal vivo dopo la morte di mio padre, proprio per un concerto omaggio a Dalla. Lucio mi ha insegnato che la vita va vissuta e non sopravvissuta».

I Negramaro già in passato si sono confrontati con grandi classici, donandogli nuova vita come nel caso di Meraviglioso di Domenico Modugno. «Qualcuno tra i più giovani pensa che quella sia una nostra canzone e all'inizio un po' mi arrabbiavo anche - dice ancora Giuliano -. Un po' colpa nostra se al festival è stata inaugurata la serata cover, per contribuire al recupero dei grandi classici. Una sorta di decreto Negramaro, per coniugare all'infinito e per sempre le emozioni», scherza Sangiorgi che sui social ha anche ricordato il primo festival del gruppo salentino.

«La prima volta fu nel 2005. In gara. Categoria emergenti. Sentivamo solo che era il momento per capire a cosa potevamo aspirare». E di strada in sedici anni ne hanno fatta parecchia. All'Ariston ci tornano da superospiti per la seconda volta. «In gara? Be'... poi vediamo». Però, a tornar giovani, un pensiero a Sanremo lo farebbero. «È tutto cambiato oggi, rispetto a quando avevamo 20 anni noi. Quello che non è cambiato è la canzone che non deve esaurirsi nello streaming, ma attraversare i tempi, i supporti e le anime di chi ascolta. Per questo certi classici risplendono come fari luminosi ancora oggi».

Anche la riscoperta del cantautorato segna un momento di passaggio della musica italiana. «Dopo il periodo dei talent dove esisteva solo l'interprete, gli artisti hanno voglia di essere autori perché hanno voglia di comunicare quello che hanno dentro. Basta hype senza arrosto».

Madame, Ermal Meta e Fasma («che non conosco personalmente ma che sta facendo un bel percorso») sono i preferiti di Sangiorgi. «Ma anche Orietta Berti canta benissimo. Basta divisioni tra vecchi e giovani, la rivoluzione è arrivata, la musica non ha età».

Ecco i duetti di stasera:

1 - NOEMI con NEFFA "Prima di andare via"

2 - FULMINACCI con VALERIO LUNDINI e ROY PACI "Penso positivo"

3 - FRANCESCO RENGA con CASADILEGO "Una ragione in più"

4 - EXTRALISCIO feat DAVIDE TOFFOLO con PETER PICHLER "Medley Rosamunda"

5 - FASMA con NESLI "La fine"

6 - BUGO feat PINGUINI TATTICI NUCLEARI "Un'avventura"

7 - FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ - medley - "E allora felicità"

8 - IRAMA "Cyrano"

9 - MANESKIN con MANUEL AGNELLI "Amandoti"

10 - RANDOM con THE KOLORS "Ragazzo fortunato"

11 - WILLIE PEYOTE con SAMUELE BERSANI "Giudizi universali"

12 - ORIETTA BERTI con LE DEVA "Io che amo solo te"

13 - GIO EVAN con i cantanti di THE VOICE SENIOR "Gli anni"

14 - GHEMON con I NERI PER CASO - medley - L'Essere infinito (L.E.I.)

15 - LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con DONATELLA RETTORE "Splendido splendente"

16 - ARISA con MICHELE BRAVI "Quando"

17 - MADAME "Prisencolinensinainciusol"

18 - ANNALISA con FEDERICO POGGIPOLLINI "La musica è finita"

19 - LO STATO SOCIALE con FRANCESCO PANNOFINO Ed EMANUELA FANELLI "Non è per sempre"

20 - GAIA con LOUS AND THE YAKUZA "Mi sono innamorato di te"

21 - COLAPESCE DIMARTINO "Povera Patria"

22 - COMA_COSE con ALBERTO RADIUS e MAMAKASS "Il mio canto libero"

23 - MAX GAZZE' con DANIELE SILVESTRI e la MAGICAL MISTERY BAND "Del mondo"

24 - MALIKA AYANE "Insieme a te non ci sto più"

25 - ERMAL META con NAPOLI MANDOLIN ORCHESTRA "Caruso"

26 - AIELLO con VEGAS JONES "Gianna"