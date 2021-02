La Regina priva Harry e Meghan di titoli e incarichi

LONDRA - I duchi di Sussex, Harry e Meghan, sono stati ufficialmente privati dalla regina dei loro titoli di patroni, di una serie di attività affidate in quanto membri della famiglia reale e - nel caso del secondogenito di Carlo e Diana - anche di ruoli onorifici militari.

Lo ha annunciato Buckingham Palace, precisando che Elisabetta II lo ha comunicato loro «in una lettera dopo una conversazione con il Duca» nella quale Harry ha confermato definitivamente la rinuncia allo status di membri senior della Royal Family annunciata clamorosamente l'anno scorso in nome di una maggiore autonomia e il trasferimento per ora in America.

«In seguito a conversazioni avute con il Duca - si legge nella nota di palazzo - la Regina ha scritto (a Harry e a Meghan) per confermare che, essendosi (i Sussex) allontanati dal lavoro della Famiglia Reale, essi non possono continuare a esercitare le responsabilità e gli incarichi che derivano da una vita di pubblico servizio».

«I titoli militari e i patronati reali affidati al Duca e alla Duchessa tornano quindi a Sua Maestà, che li redistribuirà poi fra le attività di altri membri della Royal Family», prosegue il testo del comunicato, nel quale si sottolinea come, tutti gli altri Windsor, «sebbene rattristati dalla loro decisione", continuino a considerare "il Duca e la Duchessa di Sussex membri molto amati della famiglia» reale.

L'agenzia Pa precisa che la conversazione decisiva, prima della scelta definitiva, ha coinvolto Harry da una parte, la regina, l'erede al trono Carlo e altri membri senior del casato dall'altra. E che gli incarichi rimessi dai duchi riguardano i loro ruoli nei Royal Marines, nella RAF, nella Royal Navy, nonché nel Queen's Commonwealth Trust, nella Rugby Football Union e nella Rugby Football League, nel patronato del Royal National Theatre e delle varie università e associazioni connesse del Regno Unito e dei Paesi del Commonwealth.

L'anno scorso, preso atto della loro rinuncia e delle loro intenzioni, la regina e il principe Carlo si erano limitati a rivedere solo parzialmente il ruolo dei duchi di Sussex, con un arrangiamento transitorio giunto a scadenza in questi giorni.

La rinuncia al ruolo di membri senior della Royal Family britannica, e la conseguente perdita formalizzata oggi di una serie di incarichi di patronato e di titoli militari onorifici, non impedirà ai duchi di Sussex di restare «impegnati a volgere i propri doveri» e a compiere attività di «servizio per il Regno Unito e in giro per il mondo». Lo sottolinea un portavoce di Harry e Meghan.

I duchi fanno inoltre sapere d'aver «offerto di continuare a sostenere le organizzazioni» patrocinate finora anche senza avere più ruolo ufficiali. «Tutti possiamo vivere una vita di servizio - concludono secchi -. Il servizio è universale».