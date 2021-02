Una serie di post social infelici e Gina Carano è fuori da “The Mandalorian”

LOS ANGELES - Non lavorerà più in nessun film di Star Wars, e probabilmente difficilmente la rivedremo presto sul piccolo o grande schermo.

Una serie di post social, decisamente discutibili, hanno avuto pesantissime ripercussioni professionali per l'attrice, ed ex-lottatrice MMA, Gina Carano.

A rescindere il contratto di lavoro con lei prima la Lucasfilm, che si occupa della saga spaziale più famosa di sempre, e l'agenzia di talenti UTA.

Con ogni probabilità, quindi, non la rivedremo nei panni di Cara Dune nella prossima stagione di "The Mandalorian" così come nei futuri progetti in streaming legati all'universo di Guerre Stellari.

Come riportato da Variety, Carano avrebbe utilizzato un account alternativo di Instagram per una serie di post complottistici sul Covid, sul revisionismo storico, il caso Epstein e sulla libertà di espressione negata a chi ha idee ultraconservatrici.

Particolarmente infelice l'uscita proprio su questo argomento, in cui ha paragonato il comportamento dei nazisti nei confronti degli ebrei a quello dell'opinione benpensante nei confronti degli attivisti di destra.