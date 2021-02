La risposta di Gigi Hadid a tutti quelli che le dicono che si è rifatta

NEW YORK - Quel viso rotondo e quelle labbra lì, che le sono valse svariate copertine, sfilate e una carriera come modella fra le più importanti al mondo sono frutto semplicemente di madre natura.

È quello che ha raccontato Gigi Hadid a Vogue, durante un video recente a tema bellezza. La 25enne ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «C'è gente che guarda le foto delle mie prime sfilate e quelle di adesso e commenta: "Il naso è diverso, Gigi avrà fatto qualcosa con quel naso" e "è cambiato qualcosa in quel volto, che è successo?". La verità è che agli esordi mi facevo il trucco da sola, adesso c'è chi me lo fa. Il make-up può cambiare davvero tutto».

Da poco mamma (di una bimba avuta con il compagno Zayn Malik), sempre a Vogue Gigi ha raccontato del suo parto naturale - e senza epidurale - in casa: «Sapevo che sarebbe stato dolorosissimo, ma a un certo punto la svolta per me è stata abbracciare il dolore - sapere che è così che deve essere - e lasciarmi andare. In certi momenti Zayn e Bella (Hadid, la sorella) erano davvero terrorizzati. Alla fine ci siamo guardati e ci siamo detti: "Per il prossimo possiamo aspettare ancora un pochino"».