Addio a Dustin Diamond, lo Screech di "Bayside School"

LOS ANGELES - Dustin Diamond, attore televisivo noto ai più per il suo ruolo in "Bayside School", è morto all'età di 44 anni.

Diamond era malato da tempo (anche se lo si è saputo solo di recente) e da qualche settimana il cancro ai polmoni che lo affliggeva lo aveva costretto al ricovero in ospedale. Nella sitcom anni '90 interpretava il personaggio di Screech Powers, ovvero quasi il nerd per antonomasia.

La carriera di Diamond non decollò mai dopo il successo di "Bayside School": il nativo della California ebbe anzi parecchi problemi personali. Dichiarò bancarotta nel 2001 e per molti anni ha avuto problemi economici, che lo spinsero addirittura a girare un sex tape per racimolare un po' di soldi. Scrisse un libro nel quale dipingeva in termini molto negativi l'ambiente attorno a "Bayside School" e fu anche arrestato e condannato a una pena lieve, in seguito a una rissa in un bar.

«Siamo consapevoli che Dustin non era considerato rispettabile dai più», ha dichiarato il suo portavoce Roger Paul, annunciando la notizia del decesso. «Ha avuto una storia di disavventure, di eventi sfortunati. Vogliamo che il pubblico capisca che non era malvagio di proposito. Lui - proprio come il resto di coloro che recitano e si comportano male - aveva subito una grande quantità di tumulti e angoscia».

L'aver interpretato il ruolo di Screech per quasi un decennio (tra lo show e i suoi spinoff) fece sì che Diamond fosse visto nell'industria dello show business come un interprete dalle determinate caratteristiche: «Era dura trovare un ruolo che non fosse un clone di Screech» aveva ammesso anni fa nel salotto di Oprah Winfrey. Diamond non aveva preso parte al reboot di "Bayside School", che aveva visto il ritorno di alcuni dei protagonisti della serie originale.