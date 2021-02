Mila Kunis e Ashton Kutcher girano una pubblicità per "staccare" dai figli

LOS ANGELES - La coppia formata da Mila Kunis e Aston Kutcher sembra più solida che mai, ma gli effetti della pandemia hanno colpito anche la loro famiglia.

Ed è proprio grazie alla convivenza "forzata" con i figli, che dura ormai da diversi mesi, che i due hanno deciso di accettare subito di girare insieme una pubblicità per il Super Bowl, che andrà in onda il 7 febbraio.

«Tra un lockdown e un altro alla fine siamo rimasti "bloccati" insieme ai nostri figli per nove, ormai dodici mesi» ha raccontato l'attrice a ET online. «Così quando si è presentata l'occasione di girare uno spot insieme, ci siamo detti: "Due giorni liberi. Facciamolo!". E anche se odio dirlo, è stato fantastico».

L'attrice ha subito specificato che ama moltissimo i suoi figli «ma non sono mai stata così felice di svegliarmi alle 5 del mattino per andare a lavorare». Una decisione che i bambini, Wyatt di 6 anni e Dimitri di 4, non hanno preso bene: «Ci state abbandonando» hanno detto ai propri genitori, stando al racconto della mamma.

E, nonostante la gioia di ritrovare la normalità lavorativa, anche per i genitori è stato difficile stare lontani dai figli: «Ormai siamo co-dipendenti, e la pandemia ha alimentato questa nostra situazione. I nostri figli ci fanno domande tipo: "Dove vai?" quando semplicemente sto andando in bagno. Si sono dimenticati che dobbiamo anche uscire di casa... È davvero strano per loro».

Anche il progetto tuttavia ha interessato la coppa: «Ogni volta che mi è stata offerta una parte in uno spot del Super Bowl richiedevano una donna sexy. Invece questo era molto divertente».

Due trailer dello spot sono stati rilasciati negli scorsi giorni.