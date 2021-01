Paris Hilton ricorre alla fecondazione in vitro

LOS ANGELES - Paris Hilton ha deciso di costruire una famiglia con il suo compagno Carter Reum. Ma non vuole lasciare niente al caso: i due hanno infatti deciso di ricorrere alla fecondazione in vitro per avere due gemelli, un maschio e una femmina.

In un'intervista rilasciata durante il podcast "The trend reporter with Mara", la famosa ereditiera ha difeso l'idea di poter scegliere il sesso del bambino: «Penso che la maggior parte delle donne dovrebbe scegliere il sesso dei propri figli».

Paris Hilton ha anche aggiunto di essere venuta a conoscenza della tecnica di fecondazione dall'amica Kim Kardashian. Quest'ultima ha avuto quattro figli dall'ex marito Kanye West, due in modo naturale e due tramite una madre surrogata.

La coppia si frequenta dal 2019, e sembra sempre più affiatata, stando ai post di Instagram.

Paris Hilton compirà 40 anni il prossimo 17 febbraio.