"Reunion" di Grey's Anatomy per sostenere il mondo dello spettacolo

LOS ANGELES - Renderanno onore ai lavoratori del settore sanitario e parleranno dell'importanza di vaccinarsi, ma non prendete i loro consigli come indicazioni mediche. Si tratta dei componenti del cast di "Grey's Anatomy", che giovedì parteciperanno a "Stars in the House" per sostenere The Actors Fund.

Come riporta People, a prendere parte alla puntata saranno Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens (Richard Webber), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Kim Raver (Teddy Altman), Camilla Luddington (Jo Wilson), Jake Borelli (Levi Schmitt), Chris Carmack (Atticus Lincoln), Greg Germann (Tom Koracick), Richard Flood (Cormac Hayes) e Anthony Hill (Winston Ndugu). Non ci sarà Ellen Pompeo (Meredith Grey). Gli attori parleranno delle riprese della serie in corso, la 17a, e saranno anche a disposizione del pubblico per rispondere alle domande inviate via social.

"Stars in the House" è un'iniziativa nata nel marzo 2020 per sensibilizzare il pubblico sulla situazione degli addetti del settore dello spettacolo, impossibilitati a lavorare a causa della pandemia, e sostenerli. I ricavati delle donazioni che le persone collegate possono fare, infatti, vanno all'Actors Fund, un'organizzazione benefica che da oltre un secolo si occupa di supportare gli attori e chi opera dietro le quinte.

"Stars in the House" prevede live streaming quotidiani e, per la serie "TV cast reunions", ha già visto riunirsi i cast di "Desperate Housewives", "Melrose Place" e "Dallas".

