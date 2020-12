Lino Banfi contro i No Vax: «Vaccinatevi, fatelo per i vostri nonni»

ROMA - Anche Lino Banfi si è unito a coloro che hanno voluto mandare un messaggio alla popolazione a favore del vaccino contro il coronavirus.

L'invito è quello di vaccinarsi, ha dichiarato l'attore all'Adnkronos: «Il vaccino, se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri nonni! Fatelo per i vostri cari più anziani o più deboli, che sono più vulnerabili al virus».

«Io lo farò non appena sarà possibile. Non esiterò un attimo», ha aggiunto il celebre Nonno Libero della sitcom "Un Medico in Famiglia".

«Oggi hanno cominciato con le persone più importanti, quei medici e infermieri che lavorano in prima linea per tutti noi» ha poi detto l'84enne, «ma quando arriverà il mio turno io non solo lo farò ma sono disponibile a farlo anche in diretta tv se questo può servire a convincere qualche scettico».

È con queste parole che Banfi è determinato a combattere lo scetticismo che aleggia attorno alla vaccinazione.