È morto David Prowse, l'indimenticabile Dart Fener

LONDRA - David Prowse, ex atleta e soprattutto l'attore che ha interpretato il personaggio di Dart Fener (o Darth Vader, nella versione originale in inglese) nei primi tre film della saga di "Guerre Stellari", è morto all'età di 85 anni.

«Che la forza sia con lui, sempre!» ha dichiarato il suo agente Thomas Bowington, nel comunicare la notizia. «Sebbene fosse famoso per aver impersonificato parecchi mostri - per me, e per tutti coloro che lo conoscevano e hanno lavorato con lui, era un eroe nelle nostre vite». Il decesso è seguito a una breve malattia, ha proseguito Bowington, che piange insieme ai milioni di fan di "Guerre Stellari" per questa «perdita struggente, sincera e profonda».

Dopo l'attività sportiva nel sollevamento pesi (che l'ha visto competere a livello internazionale) e nel bodybuilding, che gli permise di stringere amicizia con star del calibro di Arnold Schwarzenegger e Lou Ferrigno, Prowse intraprese una carriera nel cinema durata 50 anni grazie specialmente alla sua presenza fisica imponente (sfiorava i due metri). In "Guerre Stellari", lo ricordiamo, la voce di Dart Fener non è la sua ma fu doppiato da un altro grande attore, James Earl Jones.

Prima ancora di diventare famoso in tutto il mondo, ricorda la Bbc, Prowse fu il preparatore personale di Christopher Reeve per "Superman".