Il miglior attore del ventennio è... Denzel Washington

NEW YORK - Il New York Times ha stilato la lista di quelli che sono i 25 migliori attori degli ultimi vent'anni.

Tra i criteri osservati nella composizione dell'elenco (che, come ogni classifica artistica, si presta alla discussione) c'è quello di allargare gli orizzonti oltre Hollywood e d'includere nomi magari non troppo conosciuti ma che hanno saputo distinguersi per il proprio talento, nelle varie cinematografie di appartenenza. «Ci sono certamente delle star nel mix e persino un'infarinatura di vincitori di Oscar, ci sono anche caratteristi e camaleonti, eroi d'azione e beniamini d'essai. Sono 25 motivi per cui amiamo ancora i film, forse più che mai».

L'elenco si apre con Denzel Washington, giudicato il miglior interprete del primo ventennio del XXI secolo, e si chiude con Gael García Bernal, che il pubblico ticinese ha avuto modo di conoscere nel 2012 al Locarno Film Festival. Nel mezzo troviamo Isabelle Huppert, Daniel Day-Lewis, Keanu Reeves, Nicole Kidman, Song Kang Ho, Toni Servillo, Zhao Tao, Viola Davis, Saoirse Ronan, Julianne Moore, Joaquin Phoenix, Tilda Swinton, Oscar Isaac, Michael B. Jordan, Kim Min-hee, Alfre Woodard, Willem Dafoe, Wes Studi, Rob Morgan, Catherine Deneuve, Melissa McCarthy, Mahershala Ali e Sônia Braga.