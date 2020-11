Un reboot de "Il Re Scorpione" è in lavorazione

LOS ANGELES - “Il Re Scorpione”, il film del 2002 che ha lanciato Dwayne “The Rock” Johnson come action star, avrà il suo reboot.

Sarà firmato Universal e l'ambientazione sarà contemporanea e non in un tempo remoto come l'originale, spiega l'Hollywood Reporter. Johnson, che sarà coinvolto tramite la sua casa di produzione Seven Bucks Productions, non sarà il protagonista ma potrebbe apparire in un'altra veste. «Non avrei avuto la carriera che ho avuto se non fosse stato per "Il Re Scorpione"» ha ammesso Johnson.

Ancora non si fa il nome della star di questo reboot, la cui sceneggiatura è stata affidata a Jonathan Herman, che ha ottenuto una nomination all'Oscar per "Straight Outta Compton".