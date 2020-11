Alessandro Cattelan ha contratto il coronavirus

MILANO - Anche Alessandro Cattelan si aggiunge alla lista sempre più lunga di personalità della tv italiana che sono risultati positivi al coronavirus.

«Facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato» spiega il conduttore di X Factor. La moglie Ludovica Sauer «mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!» aggiunge, postando sui social un disegnino fatto dai figli.

Giovedì 5 novembre è in programma il nuovo appuntamento con i Live del talent musicale. Cattelan - che ha ricevuto la solidarietà della produzione dello show - dovrebbe essere sostituito provvisoriamente da Lodovica Comello.