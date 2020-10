«Trump non vincerà e l'America tornerà unita»

NEW YORK - «Trump non vincerà». Lo dice Bruce Springsteen in un'intervista a vari quotidiani italiani in cui racconta il nuovo album, "A letter to you", che esce il prossimo 23 ottobre e i «i tempi inquietanti» che stanno vivendo gli States.

«Il Paese come luce brillante della democrazia - dice ancora The Boss - è stato devastato da questa amministrazione. Abbiamo abbandonato gli amici, fatto amicizia con i dittatori e negato la scienza climatica».

Springsteen parla in particolare del brano "Rainmaker": «Credo di averlo scritto quando Bush era presidente. Ho cominciato a scriverla in quel periodo, ma si adatta molto meglio a Trump. Credo che lo sia perché parla di un demagogo, è una canzone in cui cerco di capire che cosa sta succedendo, qual è la connessione tra il demagogo e i suoi seguaci, qual è la dinamica del potere tra loro. È un tema molto interessante ed è una canzone rock molto buona, così ho deciso di metterla nell'album. Ce l'avevo nel cassetto da un po', l'ho ripresa perché penso che abbia una relazione diretta con la nostra situazione attuale».

Sulle imminenti elezioni americane spiega: «Okay. Parliamo di Donald Trump... Prima di tutto Donald Trump perderà, l'avete sentito per primi qui. Joe Biden vincerà e il lungo incubo nazionale sarà ... non so se sarà davvero finito, ma lui sarà andato. Sono sicuro che non verrà eletto per un secondo mandato. Una certa confusione può esserci, ma spero di vedere una valanga, cosicché non ci siano tante discussioni su chi ha vinto, Joe Biden ovviamente. Spero non ci siano tanti impicci attorno alle elezioni, in modo di non dover aspettare un mese o due in cui fanno ricerche per capire chi ha vinto. Ma io credo che gli Stati Uniti saranno davvero insieme come una nazione unita, senza badare alle tensioni e alle divergenze che ci sono in una parte della sua popolazione oggi. Credo che molto di quello che si vede in televisione sia fatto da una minoranza che cerca di far crescere l'isteria. Io invece penso che ci sia moltissima positività in giro».