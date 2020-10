Ci sarà "Sister Act 3"?

LOS ANGELES - Whoopi Goldberg ha annunciato che la realizzazione di un terzo capitolo di "Sister Act" si sta facendo più concreta.

In collegamento con "The Late Late Show with James Corden", l'attrice ha dichiarato: «Per molto tempo hanno continuato a dire che nessuno avrebbe voluto vederlo, ma poi, abbastanza recentemente, si è compreso che forse non era proprio così, le persone potrebbero volerlo rivedere. Così stiamo lavorando diligentemente per cercare di capire come riunire insieme tutto il cast e tornare».

Corden si è mostrato entusiasta per il possibile ritorno sul grande schermo del personaggio di Deloris Van Cartier e Goldberg ha aggiunto: «È un film davvero divertente. È divertente e ti fa sentire bene e lo sai, nessuno è pazzo, ci sono persone che cantano male, altre che cantano bene e altre che cantano così e così, poi ci sono le suore. Cosa ci potrebbe essere di meglio? Nulla».