Chadwick Boseman si tagliò il salario per avere Sienna Miller in un film

LOS ANGELES - Chadwick Boseman si tagliò il salario nel blockbuster "City of Crime", così da permettere d'ingaggiare Sienna Miller quale protagonista femminile.

È stata l'attrice a rivelarlo a Empire: «Produceva "City of Crime" ed è stato molto attivo nel cercare di farmelo fare. Era un fan del mio lavoro, ed era entusiasmante perché io lo ero altrettanto del suo».

Miller ha aggiunto di aver chiesto una grossa cifra: si sentiva esausta e presa dagli impegni della famiglia in maniera tale che solo una generosa offerta l'avrebbe convinta ad accettare la parte. «Ero esitante a tornare al lavoro e non era il momento adatto, visto che mia figlia stava tornando a scuola. "Lo farò se sarà compensata nel modo giusto". Così Chadwick ha finito per donarmi parte del suo salario per permettermi di ottenere la cifra che avevo chiesto».

Boseman le avrebbe detto che «era quanto meritavo di essere pagata», ha concluso Miller.