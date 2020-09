Il segreto di Verdone: «Non potevo più camminare»

ROMA - «Un miracolo». Così Carlo Verdone ha definito quello che gli è accaduto, svelando su Facebook di aver superato un problema di saluto divenuto sempre più grave negli ultimi anni. Lo ha fatto in un video in cui l’attore e regista romano fa qualcosa di piuttosto semplice: cammina. Un’azione naturale, che però era diventata impossibile per Verdone, come raccontato dallo stesso regista nel filmato.

«Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi sono deciso: giovedì 17 mi sono operato in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe le gambe perché non ero più in grado di camminare, nemmeno per pochi metri», spiega Verdone in quella che è una vera e propria confessione. In pubblico, infatti, nessuno sapeva di questo suo grave problema. «Oggi... un piccolo miracolo!». La gioia di Verdone traspare chiaramente dalle sue parole, il regista è stra-felice per aver ritrovato un po’ di serenità. «Vi sembrerà banale, io che cammino... e invece no. Bravi i chirurghi, coraggioso io... e non ho dolore. Prima invece… ogni volta che mi vedevate in un film stavo impazzendo dal dolore».

Verdone poi chiarisce anche il problema che lo affliggeva: «Le mie anche erano completamente partite, senza cartilagine. Non ne potevo più dal dolore. Dovevo buttare la prima stampella dopo venti giorni e dopo altri venti la secondi ma oggi non so cosa sia successo... ho perso tanto sangue, ho due sbreghi da paura ma mi sembra un sogno. Per me era diventato impossibile stare in piedi adesso mi prendo un sogno, ora vado a prendere le stampelle perché così non sono un buono esempio. Ma volevo dirvi che sono felice oggi».