«La mascherina non la metto, è una presa per il cu*o»

LONDRA - A quanto pare l'ex-Oasis Noel Gallagher ha qualche problema con le mascherine. Intervistato di recente nel podcast dell'ex lottatore Matt Morgan lo ha ribadito: «È una mia scelta, se mi prendo il virus è solo colpa mia... In ogni caso sono una presa per il cu*o, non servono a niente».

Oltre alla supposta inutilità, per lui è anche un'inconcepibile violazione delle libertà personali: «Innanzitutto non c'è una vera legge (in realtà sì, è obbligatoria in diverse situazioni anche nel Regno Unito, ndr.) e poi già ci stanno privando di così tante libertà... almeno su questa cosa voglio poter dire la mia».

Per difendere le sue convinzioni ha anche litigato sul treno: «Stavo andando a Manchester e c'era questo che mi ha attaccato dicendomi: "Deve mettere la mascherina, può non metterla solo se sta mangiando" e io: "Ah, giusto, quindi questo pericolosissimo virus aleggia fra i vagoni ti ignora se stai addentando un sandwich, giusto?"».

E ancora: «Poi spiegatemi perché la devo mettere se vado a tagliarmi i capelli ma se vado al pub?».