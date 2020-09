Maestri e Covid: Brian Austin Green salda il conto per i materiali didattici di una docente

LOS ANGELES - Non si può dire che Brian Austin Green non sia un tipo coerente. Dopo aver sottolineato l'importanza del ruolo degli insegnanti in questo periodo d'incertezze che vive anche la scuola, l'attore 47enne ha infatti saldato il conto della "Lista dei desideri" di una maestra che gli ha chiesto aiuto via social.

«Credo che con tutto quello che è successo abbiamo compreso il valore dei docenti», spiegava nel corso della sua prima diretta Instagram il David Silver di "Beverly Hills 90210", che è padre di quattro figli di 4, 6, 7 e 18 anni. Amy Hoffman, un'insegnante di scuola dell'infanzia, l'ha quindi taggato sottoponendogli la sua "Wish List" di materiali didattici su Amazon. Detto fatto, l'attore americano ha pagato per tutto il giorno stesso, permettendole di ricevere i supporti desiderati.

Come riporta TMZ, l'importo del carrello era di poco meno di 500 dollari: quasi il doppio del budget normalmente a disposizione degli insegnanti. A determinare un'accresciuta necessità di materiali didattici per il lavoro in classe, ha spiegato Hoffman, è l'impossibilità, con le restrizioni anti coronavirus vigenti, di far condividere ai bambini gli stessi oggetti.