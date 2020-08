Neogenitori inglesi pazzi per il nome Dua

LONDRA - Con il vento del successo in poppa, Dua Lipa non influenza solo le classifiche britanniche e mondiali. Sempre più genitori inglesi, infatti, decidono di chiamare le proprie figlie Dua in onore di o condizionati dai successi della cantante 25enne.

Da quando la popstar è uscita con il suo primo singolo nel 2017 il numero delle neonate cui è stato dato il suo nome è raddoppiato in Inghilterra e Galles. Allora erano 63, nel 2019 se ne contavano invece 126: «La cultura pop continua a influenzare il panorama dei nomi dei bambini», fa notare l'ufficio di statistica nazionale britannico (ONS), che ha diffuso i dati.

Vero nome della cantante di origini kosovare, Dua viene dall'arabo Duʿā' e significa "preghiera".

Dua Lipa non è l'unico personaggio dello spettacolo a condizionare le tendenze in fatto di nomi per bambini. I piccoli "Kylo" sono per esempio passati da 10 a 67 da quando, nel 2015, è iniziata l'uscita della nuova trilogia di Star Wars, con il suo "Kylo Ren" interpretato da Adam Driver.

Anche se alcuni nomi conoscono dei picchi a causa dei successi di singoli artisti, la maggior parte dei genitori inglesi sembra orientarsi su consolidate e rassicuranti tendenze. Oliver per i maschietti e Olivia per le bambine rimangono così come nel 2018 le scelte più popolari, con 4'932 Oliver e 4'082 Olivia nati lo scorso anno.

