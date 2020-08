I 50 anni di Claudia Schiffer

BERLINO - Oggi Claudia Schiffer, una delle top model più celebri (e meglio pagate) di sempre, compie 50 anni.

La modella tedesca non è rimasta ancorata al suo passato, anzi. «Credo che l’età debba essere festeggiata e venerata. C’è un motivo per cui organizziamo feste e mangiamo torte ai nostri compleanni, e io mi sento allo stesso modo quando invecchio ogni anno. Sono così felice di compiere 50 anni e nella mia vita non mi sono mai sentita più sicura o felice. Non cerco di sembrare o di sentirmi più giovane» ha scritto sui social, come riferito dal Corriere della Sera.

D'altronde la fotografa che la lanciò alla fine degli anni '80 disse di Claudia: «Univa una buona dose di dolce, innocente sensualità unita a una piena consapevolezza del proprio fascino». Una 50enne che non cerca a tutti i costi di sembrare più giovane: «Non riesco a pensare a niente di peggio in questo momento che una pillola magica che mi faccia sembrare di nuovo 20enne».

Madre di tre figli, ha contribuito insieme a un gruppo di colleghe - Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Carla Bruni, Helena Christensen, Ella MacPherson - a creare la figura della modella superstar. Le riviste che le hanno dedicato la copertina sono centinaia, gli stilisti hanno fatto a gara per averla in passerella. Si è ritirata nel 2009, senza rimpianti.

