Oggi River Phoenix avrebbe compiuto 50 anni

LOS ANGELES - Il 23 agosto del 1970 River Phoenix nasceva a Madras, in Oregon.

Venuto al mondo in seno a una famiglia decisamente anticonformista (il padre per un certo periodo di tempo fu Arcivescovo in Venezuela della setta dei Bambini di Dio, prima si abbandonare il gruppo), debutta in tv a soli 10 anni e al cinema a 15.

Nel corso della sua breve carriera Phoenix è stato candidato per un Oscar e un Golden Globe per "Vivere in fuga" di Sydney Lumet del 1988 e vinse la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia per "Belli e dannati". Altri suoi film celebri sono "Stand By Me", "Mosquito Coast" e "Indiana Jones e l'Ultima crociata", dove interpreta il giovane Indy. Considerato tra i giovani attori più talentuosi della sua generazione (qualcuno lo definì un James Dean degli anni Novanta), fu seguito nella carriera cinematografica dal fratello Joaquin - oggi considerato a ragione tra i migliori attori di Hollywood.

Attivista ambientalista e per i diritti degli animali, aveva una grande passione per la musica ed era il frontman della band Aleka's Attic. Phoenix morì il 31 ottobre del 1993 all'esterno del Viper Room, il locale di Los Angeles di proprietà dell'amico Johnny Depp. Gli fu fatale un mix di diverse sostanze stupefacenti: nel suo organismo furono trovati livelli letali di cocaina e morfina.