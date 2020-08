«Non potevo avere una 32 ed essere in salute allo stesso tempo»

LOS ANGELES - Indimenticabile Grace nella serie cult “Will & Grace”, Debra Messing ha recentemente parlato della sua impressionante perdita di peso durante gli anni di messa in onda dello show. La 51enne americana ha in particolare rivelato di essere arrivata a portare una taglia 32: «Ero davvero troppo magra», ha sottolineato.

«Quando ho iniziato Will & Grace (nel 1998, ndr) ero una 38 e quello che succedeva era che, ogni volta che dovevo fare una prova costume, non entravo negli abiti», ha raccontato l’attrice alla collega britannica Jameela Jamil in una puntata del podcast “I Weigh”. Pur senza subire pressioni da parte della produzione, Debra ha così iniziato a fare yoga ogni giorno e a farsi recapitare a casa pasti dietetici calibrati.

Una volta scesa a una 36 hanno cominciato ad arrivare i complimenti e, con essi, la voglia di dimagrire ancora di più. Nominata per un Emmy come migliore attrice in una serie TV, Messing si è inoltre trovata sul red carpet con attrici che erano «la metà» di lei: «E mi sono sentita grassa, mi sono sentita brutta», ha continuato.

E così è calata fino a una 32: «Ero davvero troppo magra», ammette ora. Benché, in quella fase, potesse entrare «in tutto ciò che era di alta moda», la 51enne ha però deciso di lasciare la presa: «Il mio corpo non poteva resistere», sottolinea. «Le mie ghiandole surrenali sono collassate, ero esausta e mi è stato chiaro che non potevo essere in salute e avere una 32 allo stesso tempo», conclude.

In onda dal 1998 al 2005, "Will & Grace" è poi tornata in produzione tra il 2017 e il 2019 per ulteriori tre serie.