Internet ha perso la testa per il nuovo video (non proprio sobrio) di Cardi B

LOS ANGELES - In una villa con quadri raffiguranti giunoniche chiappe e seni, Cardi B e la collega rapper Meghan Thee Stallion si aggirano assolutamente scollacciate e con outfit ben oltre l'eccessivo.

Fra una spaccata, una twerkata e una linguacciata declamano rime a tema sessuale, parlando della copula dal punto di vista femminile.

Questo è “Wap” il nuovo pezzo della cantante del Bronx, diventato un fenomeno web da più di 30 milioni di click che è piaciuto tantissimo ai suoi fan (e non solo).

A divertire è il non prendersi troppo sul serio, cantando di temi scabrosi in maniera giocosa e soprattutto assolutamente al di sopra delle righe.

Sono stati in molti a elogiare Cardi & Meghan per questo loro brano e loro, sempre via social, hanno voluto ringraziare tutti per un'opera che - per quanto a vederla non si direbbe - pare sia stata parecchio combattuta: «Penso che mi farò un bagno e piangerò un po'», ha postato Cardi B, «troppe emozioni. Mi raccomando, però, ascoltate la versione non censurata sulle piattaforme streaming!».