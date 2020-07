C'è una nuova Batwoman a Gotham City

LOS ANGELES - L'incertezza dei fan è terminata: da qualche ora a Gotham City c'è una nuova Batwoman.

È Javicia Leslie, che è stata scelta per il ruolo della protagonista nella seconda stagione di "Batwoman". La 33enne nata in Germania sostituisce Ruby Rose che aveva abbandonato la serie al termine della prima stagione. Rose non potrebbe essere più felice e si è congratulata con Leslie, ma anche con la produzione di "Batwoman" per averla scelta e anche con gli ex colleghi.

«Per tutte le ragazzine nere che sognano un giorno di diventare supereroine... È possibile!» ha commentato Leslie su Instagram. In un comunicato ha aggiunto: «Sono estremamente orgogliosa di essere la prima attrice afroamericana a interpretare l'iconico ruolo di Batwoman in televisione e, da donna bisessuale, sono onorata di unirmi a questo show rivoluzionario che è stato un tale pioniere per la comunità LGBTQ+».

Il personaggio di Leslie nella serie si chiamerà Ryan Wilder ed è stato scritto come «simpatico, disordinato, un po' sciocco e selvaggio».