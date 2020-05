Hilary Duff e le assurde accuse di traffico di bambini

LOS ANGELES - Sabato Hilary Duff ha pubblicato delle Stories su Instagram che la vedevano ritratta insieme a suo figlio. Non l'avesse mai fatto: è stato come accendere un fiammifero e far divampare un incendio.

Subito utenti particolarmente malevoli si sono scatenati, avanzando assurde e infondate accuse contro l'attrice e cantante. Duff è stata etichettata come una trafficante di bambini per aver ritratto il figlio nudo, con una lozione sul corpo. La risposta è arrivata su un altro social, Twitter: «Tutti quanti si annoiano in questo momento, lo capisco... Ma questo è davvero disgustoso. Chiunque fantastichi su questa cosa e getti quest'immondizia nell'universo dovrebbe prendersi una pausa dal suo dannato telefono. Magari trovarsi un hobby».

I fan di Duff si sono schierati in sua difesa, affermando che le accuse nei suoi confronti sono state formulate non solo senza prove, ma in modo da offendere e violare l'intimità della 32enne.