Arisa e la parrucca (causa malattia): «Guai a chi fiata»

ROMA - Arisa sta affrontando un disturbo psicologico noto come tricotillomania, una condizione che induce la cantante italiana e tormentarsi i capelli fino a strapparli via.

Per evitarlo aveva dapprima deciso di rasarsi a zero ma ora ha optato per un nuovo cambio di look, questa volta con l'ausilio di una parrucca. È stata la stessa artista a spiegarlo su Instagram: «Da oggi (ieri, ndr) indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anch’io».

Le reazioni dei follower sono decisamente positive: in molti si sono complimentati con Arisa e le hanno augurato di stare meglio il prima possibile.