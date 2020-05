Melissa Rauch, partorire al tempo del Covid-19: «Mio marito era con me via FaceTime»

LOS ANGELES - Si chiama Brooks ed è in perfetta salute il neonato dell'attrice Melissa Rauch e del marito Winston.

L'attrice, resa celebre dal ruolo di Bernadette in “Big Bang Theory”, ha voluto condividere la lieta novella via Instagram: «Il suo arrivo (del bebè, ndr.) è stato reso possibile grazie agli eroi della prima linea, infermiere e dottori presenti ogni giorno per assicurarsi che la vita continui malgrado le circostanze», ha spiegato la 39enne.

Per dare coraggio alle future "pandemamme" (termine suo) sul partorire al tempo del Covid-19, ha anche scritto un articolo per la rivista Glamour: «Sì, avevo paura», ha confessato, «alcuni giorni ero ottimista e mi dicevo: "Ce la puoi fare!", altri ero in panico totale».

Forti i sentimenti anche durante il travaglio che ha dovuto trascorrere lontana dal marito, a causa del "social distancing": «Li ho provati tutti, tutto lo spettro possibile», ha raccontato, «a un certo punto però il rendersi conto di stare mettendo al mondo un altro essere umano ha avuto il sopravvento: sulle paure, sulla pandemia, sulla solitudine. Il supporto dei medici, delle infermiere e anche di mio marito (che mi ha raggiunta via FaceTime) è stato fondamentale, mi hanno fatto tutti sentire protetta».