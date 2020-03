Addio a Kenny Rogers, leggenda del country

LOS ANGELES - Il mondo della musica country piange la scomparsa di Kenny Rogers, una delle sue più grandi leggende.

L'81enne «è morto in pace a casa, per cause naturali, circondato dalla sua famiglia» come si legge nel comunicato diramato dai suoi cari. I funerali di Rogers, come da disposizioni legate all'emergenza coronavirus, si terranno in forma strettamente privata. Variety annuncia che una commemorazione pubblica verrà organizzata prossimamente.

Nativo del Texas, Rogers aveva iniziato la carriera musicale insieme ai New Christy Minstrels. Anche da solista era stato un artista di successo, in grado di vincere tre Grammy e di raggiungere più volte le vette delle classifiche di vendita.