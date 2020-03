Katie Holmes: «Dopo il divorzio con Tom ho passato un anno difficile»

NEW YORK - «Sono una persona pubblica, lo so, è normale vivere sotto lo scrutinio costante della gente, ma non mi sono mai sentita tanto braccata come quando ho divorziato da Tom», si apre così Katie Holmes con il reporter del magazine InStyle.

L'attrice ha voluto parlare di un periodo della sua vita difficile e di cui si sa relativamente poco, quello della separazione da Tom Cruise nell'ormai lontano 2006: «Mi ero appena trasferita a New York, ero al centro dell'attenzione e, in più, avevo una bimba con me», continua Holmes, «è stato un anno davvero difficile, quello che pensa la gente di te può consumarti, devi imparare a conviverci. Io penso di esserci più o meno riuscita solamente ora».

Essì che lei a patti con la fama ha dovuto venirci a patti da giovanissima: «Sì, con “Dawson's Creek” siamo diventati tutti famosi in un attimo ed eravamo adolescenti... È stata un po' una botta, ma a quei tempi è diverso da oggi: c'erano meno paparazzi e la gente non aveva gli smartphone. Una cosa che ho imparato con gli altri è che bisogna fare emergere il "se" dal "se pubblico", bisogna essere delle belle persone per volontà propria non per far bella figura con gli altri».