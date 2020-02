Justin Bieber lancia “Changes”: album della svolta?

LOS ANGELES - Justin Bieber, sempre lui. Il cantante canadese è stato una presenza costante nella musica pop degli ultimi anni, ma non ha esaurito la sua vena creativa. E proprio negli ultimi giorni di gennaio ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Changes” che arriverà proprio nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio.

Non si tratta esattamente di una sorpresa visto che all’inizio di gennaio, Bieber ha lanciato il nuovo singolo “Yummy”, ma stiamo comunque parlando di un lavoro molto atteso che arriva a quasi cinque anni di distanza dal suo ultimo lavoro in studio, “Purpose” pubblicato nel 2015. A rivelare un po’ di retroscena su questo nuovo album è stato lo stesso Bieber che in un video pubblicato sui suoi canali social aveva spiegato che si tratta di un progetto in cui poter trovare «la musica che ho amato di più completamente distante da quella che ho fatto».

Un lavoro decisamente atteso non solo dalle Beliebers ma anche dagli addetti ai lavori al punto che chi è riuscito a strappare un ascolto ai brani non ancora pubblicati (la tracklist è di 17 brani) parla di un progetto R&B/pop dai toni futuristici. E se per svelare il tono musicale di questo lavoro bisognerà attendere ancora qualche giorno, per la “poetica” sembra evidente che Bieber abbia deciso di attingere a piene mani all’amore. Del resto è il 14 febbraio.