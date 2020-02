Madonna offre un tetto a Harry e Meghan: «Potete vivere da me a New York»

NEW YORK - Nelle ultime settimane si è molto discusso del trasferimento di Harry e Meghan in Canada, dove i contribuenti non sembrano felicissimi dell’eventualità di pagare per la loro sicurezza (leggi qui). Dalla popstar Madonna, però, arriva ora un’offerta “da amica”: lasciar perdere il Canada («è così noioso») e andare a vivere in una delle sue proprietà di New York.

«Hey Harry, non scappate in Canada, è così noioso laggiù!», afferma la cantante in un video condiviso su Instagram in cui è seduta davanti a uno specchio in camerino. «Gli subaffitto il mio appartamento di Central Park West: ha due camere da letto, ha la migliore vista su Manhattan, un balcone incredibile, penso sia un’ottima soluzione», continua. «No, Buckingham Palace non ha niente a Central Park West. La vista è sicuramente molto meglio: non dei tipi coi cappelli di lana», conclude l’artista 61enne riferendosi ai caratteristici copricapi delle guardie della regina. "Harry e Meghan vogliono subaffittare il mio appartamento a Central Park West??", recita il commento al filmato.

Dopo aver annunciato l’abbandono dei doveri reali, Harry e Meghan vivono in una magione da quasi 14 milioni di franchi sull’Isola di Vancouver, nel Canada occidentale, che avevano inizialmente affittato solo per le vacanze natalizie. L’appartamento offerto da Madonna alla coppia non è l’unico né il più grande della star a New York. Si tratta infatti di una proprietà da 7,3 milioni di dollari che la cantante possiede da anni in un condominio extra lusso noto come Harperley Hall. La sua “prima” casa nella Grande Mela, invece, è una grande residenza cittadina con 13 camere da letto nell’Upper East Side del valore di 40 milioni di dollari. L’artista ha proprietà milionarie anche a Lisbona, Londra e Hollywood.