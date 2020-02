I canadesi si rifiutano di pagare per il principe Harry

VICTORIA - La maggioranza dei canadesi crede che il loro paese non debba pagare per la sicurezza del principe Harry e di sua moglie Meghan.

Il 77% delle persone, intervistato dal Nanos Institute, per conto della catena CTV, ritiene che il contribuente canadese non debba sobbarcarsi anche questa spesa perché la coppia non si trova in Canada in rappresentanza della corona.

La regina Elisabetta II è il capo dello stato in Canada, il paese è una monarchia parlamentare. La coppia, però, si è stabilita in British Columbia per motivi privati, non istituzionali.

Solo il 19% dei canadesi si sarebbe detta disponibile a pagare parte dei costi. La questione non è comunque stata ancora oggetto di alcun annuncio ufficiale. Le autorità hanno solo indicato che si stanno svolgendo discussioni in merito.