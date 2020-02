Ferragni “rimbalzata” da una pizzeria, si alza il polverone

MILANO - Anche ai super-vip può capitare di essere “rimbalzati” da un locale. O meglio, che le proprie richieste non vengano accolte al 100% dai gestori. È quello che è avvenuto a Chiara Ferragni e Fedez, coppia social per eccellenza, che è stata mortificata sul web da Francesco Martucci, chef pizzaiolo e proprietario de “I Masanielli”, una celebre pizzeria di Caserta. Martucci ha riportato sulla sua pagina Facebook il contenuto di una telefonata con i “Ferragnez” (in particolare Chiara), esponendoli alla gogna social.

«Chiara Ferragni: ‘Buona sera vorrei prenotare un tavolo da lei, ha un privee?’. Io: ‘No Chiara non abbiamo privee. Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo’». Il racconto dello chef naturalmente ha scatenato i commenti dei suoi amici e follower, spaccati tra coloro che hanno approvato la “lezione” rifilata ai due vip e quelli che, invece, avrebbero preferito maggiore discrezione da parte del pizzaiolo. «Dovevi postarlo per avere un po’ di visibilità?», scrive ad esempio Rossella. Mentre Dino giustifica la richiesta della coppia: «Dobbiamo dire che gli romperanno le scatole sicuramente e la loro pausa diventa stress». Inoltre, non manca chi mette in dubbio l’intero racconto di Martucci, ricordando che la Ferragni sarebbe dovuta volare a Los Angeles e che dunque sarebbe stato complicato per lei andare a Caserta a mangiare una pizza…

I commenti negativi hanno spinto Martucci a pubblicare un altro post. «Scrivo sempre ciò che penso - ha precisato lo chef - Si è alzato un polverone che praticamente non esiste. Io ero semplicemente felice che un personaggio famoso (o chi ne fa le veci) avesse chiamato in pizzeria per un tavolo. Da noi vengono attori, calciatori e compagni cantando. Ho semplicemente risposto che non avevo quel servizio. E ho semplicemente detto la verità. Non ho mai voluto fare differenze. Che tratto tutti con lo stesso amore e dedizione. Ci tengo a precisare che non ho rifiutato nessuno. E mai mi permetterei. È brutto vedere odio. Perché la vita è bella. Fatevene una ragione». Silenzio, per ora, da parte dei “Ferragnez”: che stiano preparando una story per rispondere al pizzaiolo?